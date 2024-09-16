Ижевчанина заключили под стражу за угрозу насилием судебному приставу

Ижевск. Удмуртия. За оскорбление судебного пристава ижевчанина отправили в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба Индустриального районного суда города.

По версии предварительного следствия, в июле 52-летний обвиняемый находился во дворе, где угрожал судебному приставу районного отдела. Злоумышленник также оскорбил сотрудника и его коллег.

Обвиняемый не стал высказывать мнение по заявленному следователем ходатайству, его защитник просил избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Несмотря на это суд заключил обвиняемого под стражу на один месяц и восемь суток, до 19 октября.