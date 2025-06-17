Ижевск. Удмуртия. В Ижевске одно из предприятий, специализирующееся на производстве изделий из бетона, задолжало своим работникам 8,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

Судебным приставам работники предъявили 110 исполнительных документов. В отношении работодателя было возбуждено исполнительное производство, также ему было выдано предупреждение об уголовной ответственности в случае неисполнения решения суда.

«Принятый судебным приставом комплекс мер позволил взыскать в пользу граждан многомиллионную задолженность по зарплате», – говорится в сообщении.