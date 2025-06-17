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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Одно из предприятий в Ижевске задолжало своим работникам больше восьми миллионов рублей

12:22, 17 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Одно из предприятий в Ижевске задолжало своим работникам больше восьми миллионов рублей
12:22, 17 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
236
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФССП\n#судебные приставы\n#долг\n#зарплата\n#работники
Источник фото: пресс-служба УФФСП России по Удмуртии
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По итогу работники смогли получить оплату за свой труд.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске одно из предприятий, специализирующееся на производстве изделий из бетона, задолжало своим работникам 8,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

Судебным приставам работники предъявили 110 исполнительных документов. В отношении работодателя было возбуждено исполнительное производство, также ему было выдано предупреждение об уголовной ответственности в случае неисполнения решения суда.

«Принятый судебным приставом комплекс мер позволил взыскать в пользу граждан многомиллионную задолженность по зарплате», – говорится в сообщении.

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12:22, 17 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
236
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФССП\n#судебные приставы\n#долг\n#зарплата\n#работники