Ижевск. Удмуртия. В Ижевске рассмотрят уголовное дело двух судебных приставов, которые подозреваются в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртской Республики.

Они занимали должности инспектора и старшего инспектора отдела организации исполнительного розыска.

По версии следствия, обвиняемые, имея доступ к служебному программному обеспечению, в период с 2023 по 2024 года передавали представителям банков информацию о местонахождении автомобилей должников.

Уголовное дело направлено в суд.