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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске будут судить двух судебных приставов за передачу банкам информации о должниках

15:05, 20 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске будут судить двух судебных приставов за передачу банкам информации о должниках
15:05, 20 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
79
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#судебные приставы\n#прокурор\n#прокуратура Удмуртии\n#суд\n#злоупотребление полномочиями
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Они занимали должности инспектора и старшего инспектора в УФССП РФ по Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске рассмотрят уголовное дело двух судебных приставов, которые подозреваются в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртской Республики.

Они занимали должности инспектора и старшего инспектора отдела организации исполнительного розыска.

По версии следствия, обвиняемые, имея доступ к служебному программному обеспечению, в период с 2023 по 2024 года передавали представителям банков информацию о местонахождении автомобилей должников.

Уголовное дело направлено в суд.

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15:05, 20 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
79
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#судебные приставы\n#прокурор\n#прокуратура Удмуртии\n#суд\n#злоупотребление полномочиями