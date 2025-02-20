Они занимали должности инспектора и старшего инспектора в УФССП РФ по Удмуртии.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске рассмотрят уголовное дело двух судебных приставов, которые подозреваются в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртской Республики.
Они занимали должности инспектора и старшего инспектора отдела организации исполнительного розыска.
По версии следствия, обвиняемые, имея доступ к служебному программному обеспечению, в период с 2023 по 2024 года передавали представителям банков информацию о местонахождении автомобилей должников.
Уголовное дело направлено в суд.
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