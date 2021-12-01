Пекарню в Ижевске закрыли на 20 суток из-за полусотни тараканов

На владельца заведения составили протокол об административном правонарушении.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по решению суда приостановили работу пекарни. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

В октябре 2021 года житель Ижевска заметил в магазине-кулинарии на улице Майской, 9а тараканов. Он направил жалобу в Управление Роспотребнадзора, которое провело расследование и назначило санитарно-эпидемиологическую экспертизу.

В результате наличие тараканов подтвердилось — их было более 50 штук. Кроме того, пекарня не соблюдала график уборки и дезинфекции, места ввода в помещение труб и электропроводки не были загерметизированы.

Надзорный орган признал упомянутые факты нарушениями закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также ряда санитарных правил.

На владельца заведения составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 6.3 КоАП России («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил»). Материалы были переданы в суд, который 29 ноября приостановил деятельность пекарни на 20 суток.

Напомним, в октябре на улице Автозаводской в Ижевске на три недели закрыли продуктовый магазин, в котором нашли более 300 тараканов.