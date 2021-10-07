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Более 300 тараканов обнаружили в продуктовом магазине в Ижевске

09:55, 07 октября, 2021
Андрей Поносов
Более 300 тараканов обнаружили в продуктовом магазине в Ижевске
09:55, 07 октября, 2021
Андрей Поносов
1017
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Роспотребнадзор\n#торговля\n#насекомые
Фото: pixabay
1017
0

Торговую точку закрыли за антисанитарию на 3 недели.

Ижевск. Удмуртия. Более 300 тараканов обнаружили санитарные врачи в продуктовом магазине в Ижевске. Усатые особи поселились в одной из торговых точек на улице Автозаводской. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Жалоба на заселение тараканов поступила от одного из покупателей. В магазине была проведена экспертиза. Специалисты обнаружили в помещении для продажи продуктов питания свыше 300 насекомых.

Помимо наличия тараканов, сотрудники Роспотребнадзора выявили и другие нарушения санитарного законодательства. В магазине не соблюдался график уборки и дезинфекции, в туалете отсутствовал необходимый для поддержания чистоты инвентарь, места ввода в помещение труб и электропроводки не были загерметизированы.

5 октября 2021 года по решению Первомайского районного суда Ижевска было принято решение о приостановлении деятельности магазина на 21 сутки.

09:55, 07 октября, 2021
Андрей Поносов
1017
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Роспотребнадзор\n#торговля\n#насекомые
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