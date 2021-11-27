Водитель и двое пассажиров легковушки погибли в ДТП под Можгой

Причины происшествия устанавливаются.

Можга. Удмуртия. В ДТП в Можгинском районе погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Авария произошла в субботу, 27 ноября, около 08:10 рядом с деревней Трактор. «Лада» столкнулась с грузовой «ГАЗон». Находившиеся в легковушке водитель и две пассажирки погибли на месте. От удара машину смяло, спасателям пришлось деблокировать погибших.

Судьба водителя грузовика и ребёнка, находившегося с ним, пока неизвестна. Причины ДТП устанавливаются.

UPD: как рассказали в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртии, водитель легковушки 1986 года рождения не справился с управлением, автомобиль ушёл в занос и выехал на встречку, где и столкнулся с грузовиком. Пассажирка «Лады» 1986 года рождения скончалась на месте, другая, 1987 года, скончалась в больнице. Водитель грузовика и его пассажир — пятилетний мальчик — получили незначительные повреждения, им оказали разовую медпомощь.