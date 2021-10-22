В Воткинске задержали подростка с крупной партией наркотиков

Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске полиция задержала подростка с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртской Республике.

Вечером 15 октября 2021 года сотрудники полиции задержали 16-летнего студента одного из Воткинских техникумов. При нем находились наркотики в крупном размере, подготовленные для незаконного сбыта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и пункта «г» части 4 статьи 228.1 УК России («Покушение на незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере»). Юноше грозит лишение свободы на срок до 20 лет.