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Два брата-школьника утонули в Удмуртии

06:42, 24 июня, 2021
Дарья Саушина
Два брата-школьника утонули в Удмуртии
06:42, 24 июня, 2021
Дарья Саушина
699
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#происшествие\n#Удмуртия\n#Завьялово\n#дети\n#вода\n#Ярослав Семенов
Фото: vk.com (Ярослав Семенов)
699
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Мальчикам было 11 и 14 лет.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии утонули два мальчика. Как рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» председатель правительства республики Ярослав Семенов, трагедия произошла 23 июня этого года на пруду в деревне Мещеряки Завьяловского района. В воде погибли братья 11 и 14 лет.

С начала недели в Удмуртии утонули семь человек. «Любой водоем, даже самый знакомый и спокойный, таит в себе опасность. Пожалуйста, будьте бдительны. Будьте благоразумны. Тем более сейчас, когда в республике установилась жаркая погода», - обратился к жителям премьер.

По его словам, Комитет по делам ГО и ЧС увеличит количество проверок в отношении муниципальных образований в части обеспечения безопасности на воде.

06:42, 24 июня, 2021
Дарья Саушина
699
0
#происшествие\n#Удмуртия\n#Завьялово\n#дети\n#вода\n#Ярослав Семенов