Два брата-школьника утонули в Удмуртии

Мальчикам было 11 и 14 лет.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии утонули два мальчика. Как рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» председатель правительства республики Ярослав Семенов, трагедия произошла 23 июня этого года на пруду в деревне Мещеряки Завьяловского района. В воде погибли братья 11 и 14 лет.

С начала недели в Удмуртии утонули семь человек. «Любой водоем, даже самый знакомый и спокойный, таит в себе опасность. Пожалуйста, будьте бдительны. Будьте благоразумны. Тем более сейчас, когда в республике установилась жаркая погода», - обратился к жителям премьер.

По его словам, Комитет по делам ГО и ЧС увеличит количество проверок в отношении муниципальных образований в части обеспечения безопасности на воде.