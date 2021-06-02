30 тонн нелегального спирта из Удмуртии обнаружили в Биробиджане

Контрафактный алкоголь прибыл из Ижевска под видом лосьонов и дезсредств.

Биробиджан. Хабаровский край. В Еврейской автономной области полиция обнаружила около 30 тонн нелегального спирта. Контрафактный алкоголь прибыл в Биробиджан из Ижевска по железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте.

Сотрудники хабаровской полиции совместно с коллегами из регионального управления ФСБ получили информацию о том, что в Биробиджан завезена крупная партия нелегального алкоголя. Жидкости с содержанием спирта около 74% поступили в продажу под видом дезинфицирующих средств и лосьонов. Продукция была расфасована в 100 мл стеклянные бутыльки и полиэтиленовые пакеты.

В торговой сети Биробиджана были проведены обыски. В ряде продуктовых магазинов изъято примерно 300 тысяч бутыльков спиртосодержащей продукции общим весом около 30 тонн.

Органами следствия заведено уголовное дело по признакам незаконного производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции. Наказание за данное преступление предусматривает лишения свободы на срок до 3 лет.

Следователи проверяют на причастность к контрабанде спирта на территорию Еврейской автономной области одного из арендаторов складских помещений.