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В Удмуртии задержали владелицу бассейна, где отравились дети

20:34, 19 апреля, 2021
Андрей Бирюков
В Удмуртии задержали владелицу бассейна, где отравились дети
20:34, 19 апреля, 2021
Андрей Бирюков
93
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#бассейн\n#Следственный комитет
Фото: ИА «Сусанин»
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Ранее она попыталась скрыться от следствия.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии задержали Анну Широкову — владелицу бассейна, где отравились дети. Об этом информагентству «Сусанин» сообщили в пресс-службе СУ СК России по Удмуртской Республике. 

Напомним, ранее ведомство сообщило, что Широкова скрылась от следствия. Её обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

По версии следствия, она сдала в аренду принадлежащий ей бассейн в Ижевске, после занятий в котором 8 детей попали в больницу. Их выписали на следующий день. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Ход следствия взял под личный контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

20:34, 19 апреля, 2021
Андрей Бирюков
93
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#бассейн\n#Следственный комитет