В Удмуртии задержали владелицу бассейна, где отравились дети

Ранее она попыталась скрыться от следствия.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии задержали Анну Широкову — владелицу бассейна, где отравились дети. Об этом информагентству «Сусанин» сообщили в пресс-службе СУ СК России по Удмуртской Республике.

Напомним, ранее ведомство сообщило, что Широкова скрылась от следствия. Её обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, она сдала в аренду принадлежащий ей бассейн в Ижевске, после занятий в котором 8 детей попали в больницу. Их выписали на следующий день. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Ход следствия взял под личный контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.