Владелицу бассейна в Ижевске, где отравились дети, объявили в розыск

По данным правоохранителей, женщина скрылась от органов предварительного следствия.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске объявили в розыск владелицу бассейна, в котором отравились дети. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртской Республике, Анна Широкова 1977 года рождения скрылась от органов предварительного следствия. Она обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, что 13 апреля группа детей и взрослых после почувствовали себя плохо после визита в бассейн. 8 ребят попали в больницу с химическим отравлением, через пару дней их выписали. По данному факту возбуждено уголовное дело. По информации следствия, владелица бассейна в частном доме в микрорайоне Орловское сдавала его в аренду.

Жителей Удмуртии, которым известно о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по телефонам (3412) 50-06-48, 50-01-68 или 02.