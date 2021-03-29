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Устроивший ночную аварию с участием 4 машин житель Ижевска был на угнанном авто

14:00, 29 марта, 2021
Анна Торхова
Устроивший ночную аварию с участием 4 машин житель Ижевска был на угнанном авто
14:00, 29 марта, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#авария
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии
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Возбуждено уголовное дело.

Ижевск. Удмуртия. Устроивший массовое ДТП ночью 28 марта мужчина был на угнанном автомобиле. Дополнительные подробности сообщили в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
Напомним, авария произошла на улице Пушкинской вблизи дома №268. Пьяный 27-летний молодой человек похитил "Дэу Нексию". На перекрестке с улицей Кирова он проехал на "красный" сигнал светофора, из-за чего столкнулся с тремя автомобилями - "Ладой Приорой", "ГАЗом" и "Фольксваген Поло". Виновник аварии и пассажир "Нексии" от удара пострадали и были госпитализированы. 58-летний водитель "Фольксвагена" также получил травмы. 
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК России ("Кража").
14:00, 29 марта, 2021
Анна Торхова
219
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#авария