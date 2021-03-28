Пьяный водитель в Ижевске выехал на красный свет и устроил ДТП с 4 машинами

Авария произошла на перекрестке Пушкинской и Кирова.



Ижевск. Удмуртия. ДТП с участием 4 автомобилей устроил нетрезвый водитель в Ижевске. Как сообщили ИА «Сусанин» в 1 отделе УГИБДД по Удмуртии, авария произошла на перекрестке улиц Пушкинская и Кирова 29 марта около 0:40.

По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Дэу Нексия», двигаясь по Пушкинской от Центральной площади, проигнорировал на перекрестке красный сигнал светофора и столкнулся с легковушкой «Лада Приора», затем с «Газелью», после чего вылетел на встречную полосу и там врезался в «Фольксваген».

В результате происшествия пострадали трое. Среди них – водитель и пассажир «Дэу Нексия», они госпитализированы. Незначительные травмы получил водитель «Фольксвагена».

Установлено, что мужчина за рулем «Дэу Нексия» был пьян, также у него не было прав на вождение. В отношении него составлены административные материалы, машина отправлена на штрафстоянку.