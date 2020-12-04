  • $ 75.2 ↓
  • € 91.19 ↓

Более 1 млн рублей штрафов выписали в Удмуртии за торговлю сигаретами рядом со школами

08:40, 04 декабря, 2020
Ксения Чернова
Более 1 млн рублей штрафов выписали в Удмуртии за торговлю сигаретами рядом со школами
08:40, 04 декабря, 2020
Ксения Чернова
207
0
#Ижевск\n#Сарапул\n#Игра\n#торговля\n#бизнес\n#образование\n#здоровье\n#суд\n#сигареты\n#Роспотребнадзор
207
0

11 исковых заявлений направили в суд.

Ижевск. Удмуртия. С начала года в Удмуртии выписали более 1 млн рублей штрафов за торговлю сигаретами рядом со школами. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.
В надзорный орган поступило 48 жалоб жителей на продажу табачных изделий на расстоянии менее 100 метров от образовательных учреждений. 26 раз обращались жители Ижевска, 21 – жители Сарапула, одно сообщение пришло из Игры.
После проверочных мероприятий было составлено 52 протокола о нарушении закона, вынесено 49 постановлений о наложении штрафов, 11 исковых заявлений направили в суд, по 10 из них суд требования удовлетворил. Различным обществам с ограниченной ответственностью и индивидуальным предпринимателям придется прекратить торговать сигаретами рядом со школами.
08:40, 04 декабря, 2020
Ксения Чернова
207
0
#Ижевск\n#Сарапул\n#Игра\n#торговля\n#бизнес\n#образование\n#здоровье\n#суд\n#сигареты\n#Роспотребнадзор