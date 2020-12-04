Более 1 млн рублей штрафов выписали в Удмуртии за торговлю сигаретами рядом со школами

11 исковых заявлений направили в суд.

Ижевск. Удмуртия. С начала года в Удмуртии выписали более 1 млн рублей штрафов за торговлю сигаретами рядом со школами. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

В надзорный орган поступило 48 жалоб жителей на продажу табачных изделий на расстоянии менее 100 метров от образовательных учреждений. 26 раз обращались жители Ижевска, 21 – жители Сарапула, одно сообщение пришло из Игры.

После проверочных мероприятий было составлено 52 протокола о нарушении закона, вынесено 49 постановлений о наложении штрафов, 11 исковых заявлений направили в суд, по 10 из них суд требования удовлетворил. Различным обществам с ограниченной ответственностью и индивидуальным предпринимателям придется прекратить торговать сигаретами рядом со школами.