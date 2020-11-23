187 детей эвакуировали из детсада в Ижевске из-за возгорания

Задымление возникло в медкабинете.

Ижевск. Удмуртия. Возгорание произошло в понедельник утром в детском саду №135 на улице Холмогорова в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 10:00. К моменту прибытия спасательных подразделений персонал детского сада эвакуировал детей.

В МЧС уточняют, задымление произошло в медкабинете на 1 этаже. Площадь пожара составила 2 кв. м. Огонь удалось ликвидировать в 10:18.

Всего из здания вывели 187 детей и 35 сотрудников, никто не пострадал. На месте работали 48 человек и 20 единиц техники.

Напомним, на прошлой неделе на улице Ленина в Ижевске загорелся барак. Также на улице Максима Горького вспыхнул автобус, на улице Кирова - автомобиль. В минувшие выходные в многоквартирном доме на улице Сабурова произошел пожар.