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187 детей эвакуировали из детсада в Ижевске из-за возгорания

11:35, 23 ноября, 2020
Анна Торхова
187 детей эвакуировали из детсада в Ижевске из-за возгорания
11:35, 23 ноября, 2020
Анна Торхова
354
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#МЧС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские сады
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
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Задымление возникло в медкабинете.

Ижевск. Удмуртия. Возгорание произошло в понедельник утром в детском саду №135 на улице Холмогорова в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 10:00. К моменту прибытия спасательных подразделений персонал детского сада эвакуировал детей.

В МЧС уточняют, задымление произошло в медкабинете на 1 этаже. Площадь пожара составила 2 кв. м. Огонь удалось ликвидировать в 10:18.

Всего из здания вывели 187 детей и 35 сотрудников, никто не пострадал. На месте работали 48 человек и 20 единиц техники.

Напомним, на прошлой неделе на улице Ленина в Ижевске загорелся барак. Также на улице Максима Горького вспыхнул автобус, на улице Кирова - автомобиль. В минувшие выходные в многоквартирном доме на улице Сабурова произошел пожар

11:35, 23 ноября, 2020
Анна Торхова
354
0
#МЧС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские сады