Ижевск закупит сыр для детских садов на сумму 6,6 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. Региональный центр закупок проводит аукционы на право поставки в детские сады Ижевска сыров на общую сумму более 6,6 млн рублей. Соответствующая документация опубликована на единой информационной системы закупок.

Подача заявок от потенциальных поставщиков завершилась 4 декабря. В настоящий момент идёт работа комиссии.

Для дошкольных учреждений закупаются сыры Голландский, Российский и Костромской. Начальная цена контракта на поставку сыра в детсады в Индустриальном районе — 1 665 250 рублей, в Первомайском районе — 1 846 085 рублей, в Устиновском районе — 921 867 рублей, в Октябрьском — 1584 648 рублей, в Ленинском — 655 855 рублей.

Сыр будет поставляться партиями. Контракт вступит в силу с момента подписания и продлится по 30 июня 2024 года.