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Ижевск закупит сыр для детских садов на сумму 6,6 млн рублей

11:35, 04 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевск закупит сыр для детских садов на сумму 6,6 млн рублей
11:35, 04 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
128
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#закупки\n#детские сады\n#сыр
Фото: unsplash.com
128
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Продукцию получат дошкольные учреждения во всех районах города.

Ижевск. Удмуртия. Региональный центр закупок проводит аукционы на право поставки в детские сады Ижевска сыров на общую сумму более 6,6 млн рублей. Соответствующая документация опубликована на единой информационной системы закупок.

Подача заявок от потенциальных поставщиков завершилась 4 декабря. В настоящий момент идёт работа комиссии.

Для дошкольных учреждений закупаются сыры Голландский, Российский и Костромской. Начальная цена контракта на поставку сыра в детсады в Индустриальном районе — 1 665 250 рублей, в Первомайском районе — 1 846 085 рублей, в Устиновском районе — 921 867 рублей, в Октябрьском — 1584 648 рублей, в Ленинском — 655 855 рублей.

Сыр будет поставляться партиями. Контракт вступит в силу с момента подписания и продлится по 30 июня 2024 года.

11:35, 04 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
128
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#закупки\n#детские сады\n#сыр