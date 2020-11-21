Пострадавших нет.

Ижевск. Удмуртия. Пожар произошел в многоквартирном доме на улице Сабурова в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Сообщение о возгорании поступило 21 ноября в 11:15 от очевидца. Первые пожарные подразделения прибыли к месту через 6 минут. Дым шел из окон квартиры на 8 этаже здания.

Из соседних квартир с этажа эвакуировали двух женщин и одного мужчину. Обошлось без пострадавших. Пожар потушили в 11:47.

Площадь возгорания составила 20 кв. м. Ликвидацией последствий происшествия занимались 36 человек, было привлечено 13 единиц техники.



Причина пожара устанавливается.

Напомним, что ранее в Ижевске на улице Кирова загорелся автомобиль. 20 ноября в городе произошел пожар в одном из бараков. 19 ноября в столице Удмуртии загорелся пассажирский автобус. Водитель транспортного средства уже рассказал, что могло стать причиной происшествия.