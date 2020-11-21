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Пожар произошел в многоквартирном доме на улице Сабурова в Ижевске

15:20, 21 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
Пожар произошел в многоквартирном доме на улице Сабурова в Ижевске
15:20, 21 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар
Фото: София Малых (ИГГС)
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Пострадавших нет.

Ижевск. Удмуртия. Пожар произошел в многоквартирном доме на улице Сабурова в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Сообщение о возгорании поступило 21 ноября в 11:15 от очевидца. Первые пожарные подразделения прибыли к месту через 6 минут. Дым шел из окон квартиры на 8 этаже здания.

Из соседних квартир с этажа эвакуировали двух женщин и одного мужчину. Обошлось без пострадавших. Пожар потушили в 11:47. 

Площадь возгорания составила 20 кв. м. Ликвидацией последствий происшествия занимались 36 человек, было привлечено 13 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, что ранее в Ижевске на улице Кирова загорелся автомобиль. 20 ноября в городе произошел пожар в одном из бараков. 19 ноября в столице Удмуртии загорелся пассажирский автобус. Водитель транспортного средства уже рассказал, что могло стать причиной происшествия.

 

15:20, 21 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
1
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар