Детские сады Ижевска в 2024 году изменят летний режим работы

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году детские сады Ижевска изменят летний режим работы. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В муниципалитете отметили, что традиционный режим работы дежурных детских садов вызывал у родителей, детей и воспитателей немало вопросов. Для более комфортного и благоприятного пребывания детей они будущим летом начнут работать по индивидуальному графику.

Так, детские сады, имеющие несколько корпусов, планируют работать по корпусам. Детсады, имеющие один корпус, планируют работать в режиме дежурных групп без перевода детей в другие учреждения. По желанию родителей ребёнку предоставят место в соответствующей возрастной группе.

Ни один ребёнок, желающий посещать летом детский сад, не останется без места, заверили в администрации Ижевска.