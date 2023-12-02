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Детские сады Ижевска в 2024 году изменят летний режим работы

15:30, 02 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Детские сады Ижевска в 2024 году изменят летний режим работы
15:30, 02 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
318
0
#Ижевск\n#детские сады\n#лето
Фото: ИА "Сусанин"
318
0

Город откликнулся на запрос родителей, детей и воспитателей.

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году детские сады Ижевска изменят летний режим работы. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В муниципалитете отметили, что традиционный режим работы дежурных детских садов вызывал у родителей, детей и воспитателей немало вопросов. Для более комфортного и благоприятного пребывания детей они будущим летом начнут работать по индивидуальному графику.

Так, детские сады, имеющие несколько корпусов, планируют работать по корпусам. Детсады, имеющие один корпус, планируют работать в режиме дежурных групп без перевода детей в другие учреждения. По желанию родителей ребёнку предоставят место в соответствующей возрастной группе.

Ни один ребёнок, желающий посещать летом детский сад, не останется без места, заверили в администрации Ижевска.

15:30, 02 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
318
0
#Ижевск\n#детские сады\n#лето