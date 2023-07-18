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Осужденный из Удмуртии сошьет постельное белье для детского сада

17:28, 18 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Осужденный из Удмуртии сошьет постельное белье для детского сада
17:28, 18 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
396
0
#Ува\n#Удмуртия\n#производство\n#детские сады\n#работа
Фото: пресс-служба УФСИН России по Удмуртии
396
0

Готовые товары планируется доставить заказчику в кратчайшие сроки.

Ува. Удмуртия. В колонии-поселении №3 в Увинском районе сошьют постельное белье для дошкольного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии.

В 2023 году колония-поселение заключила контракт с дошкольным образовательным учреждением на изготовление постельного белья. 

Один из осужденных, который имеет опыт в этой сфере, сошьет 25 комплектов постельного белья. Сотрудники учреждений заранее обговорили, что ткань будет натуральной и выбрали расцветку. С помощью современного оборудования планируется создать изделия и доставить их заказчику в кратчайшие сроки. 

Отмечается, что основными отраслями производства колонии-поселения №3 являются обработка древесины и швейное производство. В швейных цехах создается треть от общего объема продукции.

17:28, 18 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
396
0
#Ува\n#Удмуртия\n#производство\n#детские сады\n#работа