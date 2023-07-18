Осужденный из Удмуртии сошьет постельное белье для детского сада

Ува. Удмуртия. В колонии-поселении №3 в Увинском районе сошьют постельное белье для дошкольного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии.

В 2023 году колония-поселение заключила контракт с дошкольным образовательным учреждением на изготовление постельного белья.

Один из осужденных, который имеет опыт в этой сфере, сошьет 25 комплектов постельного белья. Сотрудники учреждений заранее обговорили, что ткань будет натуральной и выбрали расцветку. С помощью современного оборудования планируется создать изделия и доставить их заказчику в кратчайшие сроки.

Отмечается, что основными отраслями производства колонии-поселения №3 являются обработка древесины и швейное производство. В швейных цехах создается треть от общего объема продукции.