Из горевшего на улице Ленина барака в Ижевске спасли мужчину

Площадь пожара составила 70 кв. м.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске утром 20 ноября загорелся заброшенный барак на улице Ленина, 59. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Сигнал о пожаре в многоквартирном двухэтажном нежилом доме поступил от очевидцев в 07:32. Как уточнили в управлении МЧС, ранее барак уже неоднократно горел.

Площадь пожара составила 70 кв. м. Спасатели газодымозащитной службы вывели из огня мужчину, он не пострадал.

Устанавливаются причины происшествия.

Напомним, накануне вечером на улице Максима Горького загорелся автобус, в котором находились пассажиры.