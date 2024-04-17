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Игринский «Светлячок» стал лучшим инклюзивным детским садом Удмуртии

12:10, 17 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Игринский «Светлячок» стал лучшим инклюзивным детским садом Удмуртии
12:10, 17 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
44
0
#Игра\n#Удмуртия\n#детские сады
Фото: Александр Чирков
44
0

Все педагоги учреждения обучены коррекционной педагогике.

Игра. Удмуртия. Игринский сад №7 стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» в номинации «Лучший инклюзивный детский сад». Об этом сообщил глава Игринского района Александр Чирков в соцсетях.

В детском саду «Светлячок» работают тьютор, логопед, дефектолог, инструктор по адаптивной физкультуре, сурдопедагог, тифлопедагог. Весь педагогический состав обучен коррекционной педагогике, отмечает Александр Чирков.

В учреждении созданы все условия для нозологий, кабинеты оснащены спортивными тренажерами и цифровым оборудованием.

12:10, 17 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
44
0
#Игра\n#Удмуртия\n#детские сады