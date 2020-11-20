Пострадавших нет.

Ижевск. Удмуртия. Автомобиль загорелся на улице Кирова в Ижевске. Об этом информационному агентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Сообщение о возгорании поступило 20 ноября в 12:14 от очевидцев. На момент прибытия пожарных машина горела открытым пламенем. Пожар потушили в 12:20.

Пострадавших нет. В пресс-службе уточнили, что водителя в момент происшествия в автомобиле не было.



Эксперты будут устанавливать причины возгорания.



Как сообщается на странице группы «Типичный Ижевск» в соцсети «Вконтакте», машина стояла во дворе по адресу: улица Кирова, 125.

Напомним, что 20 ноября в Ижевске на улице Ленина загорелся барак. 19 ноября в столице Удмуртии загорелся пассажирский автобус.