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В Ижевске пройдут первые в России соревнования по беговелу среди дошкольников (0+)

11:32, 26 ноября, 2023
Константин Ижболдин
журналист
В Ижевске пройдут первые в России соревнования по беговелу среди дошкольников (0+)
11:32, 26 ноября, 2023
Константин Ижболдин
журналист
249
0
#велоспорт\n#детские сады\n#дети\n#беговел
Фото: vk.com/mamaudmyrtii
249
0

Переходящий Кубок Удмуртской Республики будет разыгран 5 декабря.

Ижевск. Удмуртия. 5 декабря в Ижевске состоятся первые в России соревнования за Переходящий Кубок Удмуртской Республики по беговелу среди воспитанников детских садов. Об этом сообщили в республиканском Министерстве физической культуры и спорта. 

Заезды на беговелах пройдут 5 декабря в Легкоатлетическом манеже по адресу: Кооперативная, 9. Соревнования будет проходить по правилам велосипедного спорта. В каждом заезде будут участвовать восемь юных гонщиков, четверо лучших будут проходить в дальнейшей этап. 

Победителей определят как в личном зачёте, так и между детскими садами по олимпийской системе – BMX race. Призёров наградят медалями, фирменными футболками чемпионов и призами от партнеров велозабега. Лучший детский сад получит Переходящий Кубок Удмуртской Республики и сертификат.

Зарегистрироваться можно по ссылке: https://russiarunning.com/event/kubok_begovel_UR/

 

11:32, 26 ноября, 2023
Константин Ижболдин
журналист
249
0
#велоспорт\n#детские сады\n#дети\n#беговел