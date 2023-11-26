В Ижевске пройдут первые в России соревнования по беговелу среди дошкольников (0+)

Ижевск. Удмуртия. 5 декабря в Ижевске состоятся первые в России соревнования за Переходящий Кубок Удмуртской Республики по беговелу среди воспитанников детских садов. Об этом сообщили в республиканском Министерстве физической культуры и спорта.

Заезды на беговелах пройдут 5 декабря в Легкоатлетическом манеже по адресу: Кооперативная, 9. Соревнования будет проходить по правилам велосипедного спорта. В каждом заезде будут участвовать восемь юных гонщиков, четверо лучших будут проходить в дальнейшей этап.

Победителей определят как в личном зачёте, так и между детскими садами по олимпийской системе – BMX race. Призёров наградят медалями, фирменными футболками чемпионов и призами от партнеров велозабега. Лучший детский сад получит Переходящий Кубок Удмуртской Республики и сертификат.

Зарегистрироваться можно по ссылке: https://russiarunning.com/event/kubok_begovel_UR/