Легковушка перевернулась на трассе в Удмуртии: водитель погиб

Пассажиров госпитализировали.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Смертельное ДТП произошло вечером в среду, 11 ноября, на дороге «Якшур-Бодья-Красногорское». Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Водитель автомобиля «ВАЗ-2110» не справился с управлением и съехал с дороги, после чего легковушка опрокинулась. Отмечается, что у 41-летнего мужчины не было прав на управление транспортным средством.

В результате аварии водитель погиб, его пассажирки – 35-летняя женщина и 24-летняя девушка получили травмы, их увезли в больницу.

Проводится расследование, у мужчины взяли анализ на проверку наличия спирта в крови.