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Двое жителей Ижевска оборудовали нарколабораторию в садовом домике

13:25, 13 февраля, 2020
Ксения Чернова
Двое жителей Ижевска оборудовали нарколабораторию в садовом домике
13:25, 13 февраля, 2020
Ксения Чернова
194
0
#наркотики\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: Pixabay
194
0

Свою «продукцию» они сбывали через интернет.

Ижевск. Удмуртия. Нарколабораторию в садовом домике оборудовали двое жителей Ижевска. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, злоумышленников удалось найти и задержать.

При себе у злоумышленников было 27 гр синтетики. Позже правоохранители обыскали садовый домик, где нашли 547 гр мефедрона, а также приспособления и реактивы для изготовления наркотиков. Выяснилось, что свою «продукцию» они сбывали через интернет.

По данному факту возбудили уголовное дело. Задержанных взяли под стражу. Им грозит до 20 лет тюремного заключения.

13:25, 13 февраля, 2020
Ксения Чернова
194
0
#наркотики\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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