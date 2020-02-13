Двое жителей Ижевска оборудовали нарколабораторию в садовом домике

Свою «продукцию» они сбывали через интернет.

Ижевск. Удмуртия. Нарколабораторию в садовом домике оборудовали двое жителей Ижевска. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, злоумышленников удалось найти и задержать.

При себе у злоумышленников было 27 гр синтетики. Позже правоохранители обыскали садовый домик, где нашли 547 гр мефедрона, а также приспособления и реактивы для изготовления наркотиков. Выяснилось, что свою «продукцию» они сбывали через интернет.

По данному факту возбудили уголовное дело. Задержанных взяли под стражу. Им грозит до 20 лет тюремного заключения.