В Ижевске три человека погибли в «пьяных» ДТП

Стражи порядка выявили почти 2 тыс. автолюбителей, которые сели за руль «под градусом».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске за 11 месяцев 2019 года произошло 46 «пьяных» ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

В авариях погибли 3 человека, еще 65 получили травмы.

Стражи порядка выявили почти 2 тыс. автолюбителей, которые сели за руль «под градусом». Каждый девятый из них не имел водительских прав.

«Водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения», – напомнили правоохранители.

Сотрудники Госавтоинспекции обратились к жителям Ижевска с просьбой сообщать о пьяных водителях в дежурную часть по телефонам: 415-700, 415-701, либо в полицию по телефону 02 или 102 – с мобильных.