Два человека погибли в опрокинувшемся авто в Удмуртии

Водитель не справился с управлением и съехал с дороги.
Сарапул. Удмуртия. Два человека погибли в опрокинувшемся авто на трассе в Удмуртии. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
Авария произошла около 08:30 в субботу, 12 октября, на дороге Митрошино – Шадрино в Сарапульском районе. 33-летний водитель «ВАЗ-2114» не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и перевернулся. Автолюбитель и его 39-летний пассажир погибли.
«Назначены необходимые экспертизы, не исключен факт нахождения водителя в состоянии опьянения», - отмечается в сообщении.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года