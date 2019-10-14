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Два человека погибли в опрокинувшемся авто в Удмуртии

12:28, 14 октября, 2019
Ксения Чернова
Два человека погибли в опрокинувшемся авто в Удмуртии
12:28, 14 октября, 2019
Ксения Чернова
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#авто\n#ДТП\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: Управление ГИБДД МВД по Удмуртии
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Водитель не справился с управлением и съехал с дороги.

Сарапул. Удмуртия. Два человека погибли в опрокинувшемся авто на трассе в Удмуртии. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла около 08:30 в субботу, 12 октября, на дороге Митрошино – Шадрино в Сарапульском районе. 33-летний водитель «ВАЗ-2114» не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и перевернулся. Автолюбитель и его 39-летний пассажир погибли.

«Назначены необходимые экспертизы, не исключен факт нахождения водителя в состоянии опьянения», - отмечается в сообщении.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года


12:28, 14 октября, 2019
Ксения Чернова
189
0
#авто\n#ДТП\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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