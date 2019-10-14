Два человека погибли в опрокинувшемся авто в Удмуртии

Водитель не справился с управлением и съехал с дороги.

Сарапул. Удмуртия. Два человека погибли в опрокинувшемся авто на трассе в Удмуртии. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла около 08:30 в субботу, 12 октября, на дороге Митрошино – Шадрино в Сарапульском районе. 33-летний водитель «ВАЗ-2114» не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и перевернулся. Автолюбитель и его 39-летний пассажир погибли.

«Назначены необходимые экспертизы, не исключен факт нахождения водителя в состоянии опьянения», - отмечается в сообщении.