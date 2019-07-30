Школьный автобус с пьяным водителем за рулем остановили в Селтах

Водителя пустили за руль без прохождения медосмотра.

Селты. Удмуртия. В Селтинском районе уволили водителя школьного автобуса, вышедшего пьяным в рейс. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, транспорт с учениками Халдинской школы правоохранители остановили в апреле этого года. Водитель находился в состоянии опьянения и от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Оказалось, что за руль его пустили без проведения предрейсового медосмотра.

По итогам проверки начальнику управления образования администрации Селтинского района внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения директор школы и механик привлечены к дисциплинарной ответственности, а водитель уволен. Кроме того, директора школы оштрафовали за осуществление перевозок с нарушением требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров.