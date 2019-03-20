play
pause
  • $ 64.32 ↓
  • € 73 ↓

Бывший военный из Удмуртии, из-за которого погибла женщина, заплатит штраф

13:35, 20 марта, 2019
Анна Торхова
13:35, 20 марта, 2019
Анна Торхова
324
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Кама\n#военные
Фото: wikimedia.org
324
0

Трагедия произошла в июле на реке Кама.

Уфа. Башкортостан. Уфимский гарнизонный военный суд вынес решение в отношении бывшего военнослужащего из Удмуртии, по вине которого погибла женщина. Об этом сообщает военно-следственное управление СК России по Ижевскому гарнизону.

Трагедия произошла в июле 2018 года. Компания отдыхала в акватории Воткинского водохранилища на реке Кама в районе поселка Камское. Находясь за рулем моторной лодки «Волжанка-46», мужчина нарушил правила безопасности движения, из-за чего транспортное средство перевернулось. Женщина, находившаяся в лодке, погибла.

В отношении прапорщика было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 268 УК России («нарушение другим участником движения правил безопасности движения и эксплуатация транспортных средств, повлекшее не неосторожности смерть человека»).

Мужчина свою вину признал, возместил потерпевшему вред.

Суд принял решение о прекращении уголовного дела и назначил бывшему военнослужащему судебный штраф в размере 100 тыс. рублей.

13:35, 20 марта, 2019
Анна Торхова
324
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Кама\n#военные

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Браконьеров из Пермского края поймали в Удмуртии на макет лося

10:40, 14 марта, 2019
3670

Потепление начнется в Удмуртии в воскресенье

3548
15:50, 15 марта, 2019

Глава Ижевска анонсировал создание коммунального суперМУПа

2671
16:45, 13 марта, 2019

Три района Удмуртии существенно сократили посевные площади

2487
13:45, 15 марта, 2019

Пожар в Ижевске, ужесточение штрафов за превышение скорости и антитабачная концепция: что произошло минувшей ночью

2438
08:00, 13 марта, 2019

В Волгограде неизвестные выбросили на свалку сотни летучих мышей

16:00, 16 марта, 2019
2797

Умерла певица Юлия Началова

2324
21:37, 16 марта, 2019

В больнице Благовещенска онкобольные дети заразились гепатитом С

1707
13:50, 14 марта, 2019

Волк напал на четырех человек в Амурской области

1576
10:10, 13 марта, 2019

Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

1414
11:35, 13 марта, 2019

Фото столкновения двух галактик опубликовало НАСА

16:25, 13 марта, 2019
1118

Польские фермеры рассыпали на дороге яблоки в знак протеста

1080
17:47, 13 марта, 2019

Полеты Boeing 737 MAX временно запрещают по всему миру

991
12:50, 13 марта, 2019

Путешественник Федор Конюхов провел 100 дней в океане

974
14:15, 16 марта, 2019

СМИ назвали размеры пенсий бывших президентов стран мира

932
12:33, 17 марта, 2019