Бывший военный из Удмуртии, из-за которого погибла женщина, заплатит штраф

Трагедия произошла в июле на реке Кама.

Уфа. Башкортостан. Уфимский гарнизонный военный суд вынес решение в отношении бывшего военнослужащего из Удмуртии, по вине которого погибла женщина. Об этом сообщает военно-следственное управление СК России по Ижевскому гарнизону.

Трагедия произошла в июле 2018 года. Компания отдыхала в акватории Воткинского водохранилища на реке Кама в районе поселка Камское. Находясь за рулем моторной лодки «Волжанка-46», мужчина нарушил правила безопасности движения, из-за чего транспортное средство перевернулось. Женщина, находившаяся в лодке, погибла.

В отношении прапорщика было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 268 УК России («нарушение другим участником движения правил безопасности движения и эксплуатация транспортных средств, повлекшее не неосторожности смерть человека»).

Мужчина свою вину признал, возместил потерпевшему вред.

Суд принял решение о прекращении уголовного дела и назначил бывшему военнослужащему судебный штраф в размере 100 тыс. рублей.