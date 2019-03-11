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Суд отправил виновного в обрушении дома на улице Удмуртской в Ижевске на принудительное лечение

15:44, 11 марта, 2019
Анна Торхова
15:44, 11 марта, 2019
Анна Торхова
316
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#взрыв газа
316
0

В настоящее время Александр Копытов находится в республиканской клинической психиатрической больнице.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии в понедельник, 11 марта, вынес постановление по делу об обрушении дома №261 на улице Удмуртской в Ижевске. С учетом психического состояния обвиняемого, суд отправил Александра Копытова на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Как рассказала гособвинитель Эльвира Юсупзянова, срок, на который Копытова поместят в учреждение, определят врачи.

До вступления постановления в законную силу Копытов будет находиться в республиканской клинической психиатрической больнице.

Отметим, гражданские иски потерпевших, заявленные в ходе рассмотрения уголовного дела о взыскании имущественного ущерба и компенсации морального вреда, рассмотрению не подлежат. Потерпевшие могут обратиться с заявлениями в порядке гражданского судопроизводства. 

Напомним, обрушение дома произошло 9 ноября 2017 года. Жертвами трагедии стали 7 человек, в том числе двое детей. Как было установлено в суде, Копытов отсоединил газовый шланг, закрыл все окна и оставил включённым в розетку холодильник, понимая, что искра повлечёт воспламенение смеси бытового газа. После чего покинул квартиру.

Как рассказал сам обвиняемый, он «слышал голоса соседей». В связи с тем, что обвинямый совершил преступление в состоянии невменяемости, его освободили от уголовной ответственности.

На заседании 25 февраля сторона обвинения и сторона защиты просили суд применить к обвиняемому меры медицинского характера. 

15:44, 11 марта, 2019
Анна Торхова
316
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#взрыв газа

 

 

 


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