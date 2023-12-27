Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Школа будущего сегодня Лонгрид Из Ижевска в Новую Москву Лонгрид В авангарде лучевой диагностики России Лонгрид

Доследственную проверку начали в Ижевске из-за утреннего взрыва газа на улице Воровского

10:50, 27 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Доследственную проверку начали в Ижевске из-за утреннего взрыва газа на улице Воровского
10:50, 27 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
188
0
#Ижевск\n#следствие\n#взрыв газа
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по УР
188
0

Предварительная причина — утечка через систему подачи к конфоркам на плите.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали доследсвенную проверку после утреннего взрыва газа* в квартире местного жителя. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии, проверку организовали по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, 27 декабря 2023 года около 06:00 в двухкомнатной квартире на третьем этаже жилого дома на улице Воровского в Ижевске взорвался бытовой газ

По предварительной информации, имела место утечка газа через систему подачи к конфоркам газовой плиты с последующим воспламенением газовоздушной смеси. В результате происшествия произошла деформация внутренней перегородки между комнатой и кухней, разбиты стекла в окнах квартиры. 19-летнего арендатора квартиры госпитализировали в 1 РКБ с ожогами в состоянии средней степени тяжести.

На место происшествия выехали следователи, проводится его осмотр, опрашиваются очевидцы. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.

*В профессиональной терминологии МЧС такое явление принято называть «хлопком газа».

10:50, 27 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
188
0
#Ижевск\n#следствие\n#взрыв газа