Доследственную проверку начали в Ижевске из-за утреннего взрыва газа на улице Воровского

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали доследсвенную проверку после утреннего взрыва газа* в квартире местного жителя. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии, проверку организовали по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, 27 декабря 2023 года около 06:00 в двухкомнатной квартире на третьем этаже жилого дома на улице Воровского в Ижевске взорвался бытовой газ.

По предварительной информации, имела место утечка газа через систему подачи к конфоркам газовой плиты с последующим воспламенением газовоздушной смеси. В результате происшествия произошла деформация внутренней перегородки между комнатой и кухней, разбиты стекла в окнах квартиры. 19-летнего арендатора квартиры госпитализировали в 1 РКБ с ожогами в состоянии средней степени тяжести.

На место происшествия выехали следователи, проводится его осмотр, опрашиваются очевидцы. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.

*В профессиональной терминологии МЧС такое явление принято называть «хлопком газа».