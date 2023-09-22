Пятеро жильцов пострадали из-за взрыва газа в Шебекино Белгородской области

Шебекино. Белгородская область. Частный жилой дом разрушился в Шебекино Белгородской области в результате взрыва. Пострадали пять человек, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, причиной послужили нарушения при использовании бытового газа из баллона.

Пострадали пятеро жильцов. У троих диагностированы травмы головы, один получил ожоги. Пятый пострадавший находится под завалами. На месте работают оперативные службы, добавил губернатор.