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Пятеро жильцов пострадали из-за взрыва газа в Шебекино Белгородской области

12:39, 22 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Пятеро жильцов пострадали из-за взрыва газа в Шебекино Белгородской области
12:39, 22 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
79
0
#Белгородская область\n#происшествие\n#пострадавшие\n#взрыв газа
Фото: t.me/vvgladkov
79
0

Один находится под завалами.

Шебекино. Белгородская область. Частный жилой дом разрушился в Шебекино Белгородской области в результате взрыва. Пострадали пять человек, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, причиной послужили нарушения при использовании бытового газа из баллона.  

Пострадали пятеро жильцов. У троих диагностированы травмы головы, один получил ожоги. Пятый пострадавший находится под завалами. На месте работают оперативные службы, добавил губернатор.

12:39, 22 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
79
0
#Белгородская область\n#происшествие\n#пострадавшие\n#взрыв газа