Четверо рабочих стали жертвами взрыва на газопроводе в Румынии

Кэлимэнешти. Румыния. Газопровод взорвался в Румынии. В результате погибли четыре человека, пострадали пять, сообщает «Рен ТВ».

Взрыв прогремел в ночь на 21 сентября у населенного пункта Кэлимэнешти при проведении дорожно-строительных работ. Предположительно, ковш экскаватора случайно задел трубопровод. В результате повреждения произошла детонация газа с последующим возгоранием.

Пожар был потушен через 3 часа. Возле места происшествия были обнаружены тела четверых строителей. Травмы получили пятеро рабочих.