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Четверо рабочих стали жертвами взрыва на газопроводе в Румынии

12:12, 21 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Четверо рабочих стали жертвами взрыва на газопроводе в Румынии
12:12, 21 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
149
0
#Румыния\n#происшествие\n#гибель людей\n#пострадавшие\n#пожар\n#взрыв газа
Фото: pxhere.com
149
0

Пятеро получили травмы.

Кэлимэнешти. Румыния. Газопровод взорвался в Румынии. В результате погибли четыре человека, пострадали пять, сообщает «Рен ТВ».

Взрыв прогремел в ночь на 21 сентября у населенного пункта Кэлимэнешти при проведении дорожно-строительных работ. Предположительно, ковш экскаватора случайно задел трубопровод. В результате повреждения произошла детонация газа с последующим возгоранием.

Пожар был потушен через 3 часа. Возле места происшествия были обнаружены тела четверых строителей. Травмы получили пятеро рабочих. 

12:12, 21 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
149
0
#Румыния\n#происшествие\n#гибель людей\n#пострадавшие\n#пожар\n#взрыв газа