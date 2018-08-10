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Константин Сунцов и Михаил Черемных вошли в шорт-лист кандидатов на пост главы Ижевска

Прокуратура направила в суд уголовное дело по факту крупного мошенничества в ИжГТУ

15:50, 10 августа, 2018
Георгий Поветкин
15:50, 10 августа, 2018
Георгий Поветкин
1355
0
#образование\n#ФСБ\n#ИжГТУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие
Фото: vk.com/istukalashnikov
1355
0

Заведующий кафедрой обвиняется в хищении 2 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии направила в суд уголовное дело по факту крупного мошенничества в ИжГТУ. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, заведующему кафедрой грозит до 10 лет лишения свободы.

В ходе следствия было установлено, что работник вуза, используя договорные обязательства университета с одной из коммерческих организаций Ижевска, похитил 2 млн рублей. Компания должна была провести научно-исследовательские работы.

Уголовное дело расследовали сотрудники регионального управления ФСБ России.

Напомним, что в 2016 году завкафедрой взяли под стражу.

15:50, 10 августа, 2018
Георгий Поветкин
1355
0
#образование\n#ФСБ\n#ИжГТУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие

 

 

 


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