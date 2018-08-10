Прокуратура направила в суд уголовное дело по факту крупного мошенничества в ИжГТУ

Заведующий кафедрой обвиняется в хищении 2 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии направила в суд уголовное дело по факту крупного мошенничества в ИжГТУ. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, заведующему кафедрой грозит до 10 лет лишения свободы.

В ходе следствия было установлено, что работник вуза, используя договорные обязательства университета с одной из коммерческих организаций Ижевска, похитил 2 млн рублей. Компания должна была провести научно-исследовательские работы.

Уголовное дело расследовали сотрудники регионального управления ФСБ России.

Напомним, что в 2016 году завкафедрой взяли под стражу.