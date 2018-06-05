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Насильник из Удмуртии проведет в колонии 18 лет

17:42, 05 июня, 2018
Анна Торхова
17:42, 05 июня, 2018
Анна Торхова
624
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#изнасилование\n#колония\n#суд\n#тюрьма
Фото: pixabay.com
624
0

Мужчина занимался сексом с несовершеннолетними девочками.

Дебесы. Удмуртия. Житель Удмуртии проведет 18 лет в колонии строгого режима за изнасилование. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Мужчину обвиняют в половом сношении с двумя 16-летними девочками-учащимися Дебесского политехникума.

Кроме того, в период с 1 июня 2015 года до 4 сентября 2016 года в салоне своего автомобиля «Volkswagen Touareg» подсудимый занимался сексом с тремя несовершеннолетними девушками, которых подвозил.

В декабре 2012 года на территории кладбища в Дебесах злоумышленник изнасиловал девушку в салоне своего автомобиля «Opel Astra».

Также в июле 2016 года мужчина ударил своего знакомого головой о стену и под надуманным предлогом того, что он разорвал футболку, потребовал у потерпевшего 500 000 рублей.

Мужчину признали виновным по статье 131 УК России («Изнасилование»), части 4 статьи 134 УК («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»), подпунктам «в», «г» части 2 статьи 163 УК («Вымогательство»).

17:42, 05 июня, 2018
Анна Торхова
624
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#изнасилование\n#колония\n#суд\n#тюрьма

 

 

 


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