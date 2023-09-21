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Старейшую тюрьму Японии перестроят в отель

15:51, 21 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Старейшую тюрьму Японии перестроят в отель
15:51, 21 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
170
0
#Япония\n#гостиница\n#тюрьмы
Фото: pxhere.com
170
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Учреждение было построено в начале XX века

Нара. Япония. Бывшую тюрьму в японском городе Нара решили перепрофилировать в гостиницу. Учреждение является старейшим в стране, передает «МИР 24».

Тюрьму построили в 1908 году. С 1946-го года в ней содержали несовершеннолетних и молодых заключенных (от 16 до 26 лет). Тяжелые двери одиночных камер невозможно было открыть изнутри, даже если они не были заперты, поскольку у них отсутствовали ручки. В здании содержались до 635 арестантов. 

Несколько лет назад учреждение объявили культурным достоянием и прекратили использовать по прежнему назначению. В скором времени бывшее место заключения преобразится. Стены из красного кирпича останутся прежними, а интерьеры станут более гостеприимными. Помимо номеров класса люкс, в здании появятся музей, лаунж и большой ресторан. Ремонт планируют завершить в начале 2026 года.

15:51, 21 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
170
0
#Япония\n#гостиница\n#тюрьмы