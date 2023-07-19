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Президента банка «Югра» поместили в СИЗО

12:09, 19 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Президента банка «Югра» поместили в СИЗО
12:09, 19 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
40
0
#Москва\n#банки\n#следствие\n#суд\n#финансы\n#тюрьмы\n#СИЗО
Фото: pxhere.com
40
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Меру пресечения изменили из-за препятствий, которые он чинил следствию.

Москва. В следственный изолятор до 30 сентября отправил президента банка «Югра» Алексея Нефедова Замоскворецкий суд Москвы. Как пишет Коммерсантъ со ссылкой на ТАСС, ранее в отношении банкира действовала мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Правоохранительные органы обвинили Нефедова в создании помех их работе по делу о растрате более 23 млрд рублей. По версии следствия, эти деньги подозреваемый в сговоре с другими топ-менеджерами выдал подконтрольным фирмам в качестве кредитов, которые не были возвращены. По делу проходят также бывший владелец «Югры» Алексей Хотин, председатель правления банка Дмитрий Шиляев и директор московского филиала Нина Чернова.

Лицензия «Югры» отозвана в 2017 году. Агентству по страхованию вкладов пришлось выплатить более чем 200 тыс. вкладчиков банка компенсации на общую сумму около 172,9 млрд рублей.

12:09, 19 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
40
0
#Москва\n#банки\n#следствие\n#суд\n#финансы\n#тюрьмы\n#СИЗО