Президента банка «Югра» поместили в СИЗО

Москва. В следственный изолятор до 30 сентября отправил президента банка «Югра» Алексея Нефедова Замоскворецкий суд Москвы. Как пишет Коммерсантъ со ссылкой на ТАСС, ранее в отношении банкира действовала мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Правоохранительные органы обвинили Нефедова в создании помех их работе по делу о растрате более 23 млрд рублей. По версии следствия, эти деньги подозреваемый в сговоре с другими топ-менеджерами выдал подконтрольным фирмам в качестве кредитов, которые не были возвращены. По делу проходят также бывший владелец «Югры» Алексей Хотин, председатель правления банка Дмитрий Шиляев и директор московского филиала Нина Чернова.

Лицензия «Югры» отозвана в 2017 году. Агентству по страхованию вкладов пришлось выплатить более чем 200 тыс. вкладчиков банка компенсации на общую сумму около 172,9 млрд рублей.