Просидевшего 16 лет экс-президента Перу Фухимори выпустили из тюрьмы

Лима. Перу. Бывший президент Перу Альберто Фухимори вышел из тюрьмы, в которой провел 16 лет. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на радиостанцию RPP.

В интернете радиостанция опубликовала видео с Фухимори. На кадрах видно, как родственники встречают экс-главу государства и ведут его к автомобилю. Фухимори был в медицинской маске. В этом году политику исполнилось 85 лет.

Альберто Фухимори был президентом Перу с 1990 по 2000 годы. В годы своего правления вел активную борьбу с левыми повстанческими движениями и установил режим авторитарной власти в стране. В конце 2007 года суд приговорил экс-президента к 6 годам заключения, затем срок увеличили до 25 лет. Фухимори инкриминировали преступления против человечности и коррупцию. Однако в декабре 2023 года Конституционный суд Перу постановил освободить политика.