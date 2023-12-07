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Просидевшего 16 лет экс-президента Перу Фухимори выпустили из тюрьмы

10:05, 07 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Просидевшего 16 лет экс-президента Перу Фухимори выпустили из тюрьмы
10:05, 07 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
28
0
#Латинская Америка\n#политика\n#власть\n#президент\n#коррупция\n#суд\n#тюрьмы\n#амнистия\n#свобода\n#Перу
Фото: pxhere.com
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Политика обвиняли в преступлениях против человечности и коррупции.

Лима. Перу. Бывший президент Перу Альберто Фухимори вышел из тюрьмы, в которой провел 16 лет. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на радиостанцию RPP.

В интернете радиостанция опубликовала видео с Фухимори. На кадрах видно, как родственники встречают экс-главу государства и ведут его к автомобилю. Фухимори был в медицинской маске. В этом году политику исполнилось 85 лет. 

Альберто Фухимори был президентом Перу с 1990 по 2000 годы. В годы своего правления вел активную борьбу с левыми повстанческими движениями и установил режим авторитарной власти в стране. В конце 2007 года суд приговорил экс-президента к 6 годам заключения, затем срок увеличили до 25 лет. Фухимори инкриминировали преступления против человечности и коррупцию. Однако в декабре 2023 года Конституционный суд Перу постановил освободить политика.

10:05, 07 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
28
0
#Латинская Америка\n#политика\n#власть\n#президент\n#коррупция\n#суд\n#тюрьмы\n#амнистия\n#свобода\n#Перу