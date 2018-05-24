С начала 2018 года в Ижевске похитили 60 велосипедов

Чаще всего причиной пропажи становится беспечность владельцев.

Ижевск. Удмуртия. За сутки вторника, 22 мая, в Ижевске похитили сразу три велосипеда. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ижевску, с начала 2018 года в городе похитили уже 60 велосипедов; почти половина преступлений раскрыта.

Во всех случаях велосипеды были похищены из подъездов жилых домов, где оставлялись владельцами без присмотра на несколько часов.

У 34-летнего мужчины велосипед был похищен из подъезда одного из домов по улице Коммунаров. В Устиновском районе потерпевшими стали жильцы одного из домов по улице Берша. Сумма ущерба составила более 20 тыс. рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража».

Сотрудники полиции отмечают, что тенденция увеличения количества краж велосипедов в весенне-летний период наблюдается в городе уже в течение нескольких лет. Чаще всего злоумышленники пользуются беспечностью владельцев, оставляющих велосипеды без присмотра.

Управление МВД России по Ижевску напоминает гражданам об основных мерах безопасности:

- не оставляйте личное имущество без присмотра, по возможности храните их в квартире или закрываемых блоках, особенно на длительный период;

- не оставляйте имущество в подъездах домов, даже если у вас имеется специальное запирающее устройство;

- по возможности не оставляйте велосипеды, коляски и другое имущество без присмотра, даже если вы отлучаетесь ненадолго;

- сделайте гравировку на деталях, либо на скрытых деталях велосипеда или коляски специальным маркером, видимым при ультрафиолете.