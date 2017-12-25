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      «Решалы»: двух жителей Удмуртии отправили в колонию за вымогательство

      12:37, 25 декабря, 2017
      12:37, 25 декабря, 2017
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      #Ува\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#суд\n#происшествие
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      Один из мужчин отправится в колонию строгого режима.

      Ува. Удмуртия. Двух жителей Удмуртии отправили в колонию за вымогательство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

      «Обвиняемые <…> вымогали у граждан денежные средства в размере от 50 до 200 тыс. рублей под мнимым предлогом об оказании помощи кредиторам по возврату долга, об урегулировании споров», - говорится в сообщении.

      Так, «решалы» требовали у одного из жителей переписать на них дом, стоимостью 900 тыс. рублей, общая в противном случае его поджечь. Остальным потерпевшим злоумышленники тоже угрожали, а на кого-то и нападали.

      Кроме того, один из мужчин в апреле 2016 года напал с ножом на брата, ранив его в живот. «Решалу» приговорили к 8,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его сообщник на 6 лет отправится в колонии общего режима.

      12:37, 25 декабря, 2017
      613
      0
      #Ува\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#суд\n#происшествие

       

       

       

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