«Решалы»: двух жителей Удмуртии отправили в колонию за вымогательство

Один из мужчин отправится в колонию строгого режима.

Ува. Удмуртия. Двух жителей Удмуртии отправили в колонию за вымогательство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

«Обвиняемые <…> вымогали у граждан денежные средства в размере от 50 до 200 тыс. рублей под мнимым предлогом об оказании помощи кредиторам по возврату долга, об урегулировании споров», - говорится в сообщении.

Так, «решалы» требовали у одного из жителей переписать на них дом, стоимостью 900 тыс. рублей, общая в противном случае его поджечь. Остальным потерпевшим злоумышленники тоже угрожали, а на кого-то и нападали.

Кроме того, один из мужчин в апреле 2016 года напал с ножом на брата, ранив его в живот. «Решалу» приговорили к 8,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его сообщник на 6 лет отправится в колонии общего режима.