Осколок сверла попал в глаз подростку на производственной практике в Балезино

На предприятии практиканту не выдали защитные очки.

Балезино. Удмуртия. Осколок сверла попал в глаз подростку, проходившему производственную практику на Балезинском ремонтно-техническом предприятии. Как сообщает пресс-служба Госинспекции труда в Удмуртской Республике, 17-летнего юношу доставили в глазную клинику Ижевска.

Инцидент произошел в тот момент, когда практикант работал на сверлильном станке. Из-за поломки сверла его осколок попал подростку в глаз.

«Причинами происшедшего явились неудовлетворительная организация производства работ и необеспечение пострадавшего средствами индивидуальной защиты (защитными очками или предохранительным щитком)», - отмечают специалисты надзорного органа.

Предприятие привлекли к административной ответственности.