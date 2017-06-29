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      Осколок сверла попал в глаз подростку на производственной практике в Балезино

      14:03, 29 июня, 2017
      Ксения Чернова
      14:03, 29 июня, 2017
      Ксения Чернова
      400
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      #дети\n#здоровье\n#безопасность\n#Балезино\n#Удмуртия\n#практика\n#происшествие
      Фото: Википедия
      400
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      На предприятии практиканту не выдали защитные очки.

      Балезино. Удмуртия. Осколок сверла попал в глаз подростку, проходившему производственную практику на Балезинском ремонтно-техническом предприятии. Как сообщает пресс-служба Госинспекции труда в Удмуртской Республике, 17-летнего юношу доставили в глазную клинику Ижевска.

      Инцидент произошел в тот момент, когда практикант работал на сверлильном станке. Из-за поломки сверла его осколок попал подростку в глаз.

      «Причинами происшедшего явились неудовлетворительная организация производства работ и необеспечение пострадавшего средствами индивидуальной защиты (защитными очками или предохранительным щитком)», - отмечают специалисты надзорного органа.

      Предприятие привлекли к административной ответственности.

      14:03, 29 июня, 2017
      Ксения Чернова
      400
      0
      #дети\n#здоровье\n#безопасность\n#Балезино\n#Удмуртия\n#практика\n#происшествие

       

       

       

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