Мужчина взял деньги в кредит у банка, чтобы купить себе дом.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Удмуртии заподозрили в мошенничестве на 3 млн рублей. Как сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии, 45-летний мужчина взял деньги в кредит у банка, чтобы купить себе дом.

«Установлено, что в марте 2015 года подозреваемый оформил «ипотечный» кредит в банке на суму 2 миллиона 800 тысяч рублей на покупку дома и в последующем условий кредитного договора не выполнял», - сообщили в правоохранительном ведомстве.

Сообщение в полицию от кредитной организации поступило через год, в апреле 2016 года. По результатам проверки было установлено, что подозреваемый оформил кредит, предоставив поддельный документ об оценочной стоимости дома, а также поддельную справку о доходах.

Всё это время подозреваемый скрывался за пределами Удмуртии. В итоге, похищенные у банка деньги он потратил, неудачно вложив.

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, а также выплата долга банку.