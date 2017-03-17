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      Жителя Удмуртии заподозрили в мошенничестве на 3 млн рублей

      16:07, 17 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      16:07, 17 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      391
      0
      #кредиты\n#полиция\n#деньги\n#финансы и деньги
      391
      0

      Мужчина взял деньги в кредит у банка, чтобы купить себе дом.

      Ижевск. Удмуртия. Жителя Удмуртии заподозрили в мошенничестве на 3 млн рублей. Как сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии, 45-летний мужчина взял деньги в кредит у банка, чтобы купить себе дом.

      «Установлено, что в марте 2015 года подозреваемый оформил «ипотечный» кредит в банке на суму 2 миллиона 800 тысяч рублей на покупку дома и в последующем условий кредитного договора не выполнял», - сообщили в правоохранительном ведомстве.

      Сообщение в полицию от кредитной организации поступило через год, в апреле 2016 года. По результатам проверки было установлено, что подозреваемый оформил кредит, предоставив поддельный документ об оценочной стоимости дома, а также поддельную справку о доходах.

      Всё это время подозреваемый скрывался за пределами Удмуртии. В итоге, похищенные у банка деньги он потратил, неудачно вложив.

      За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, а также выплата долга банку.

      16:07, 17 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      391
      0
      #кредиты\n#полиция\n#деньги\n#финансы и деньги
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