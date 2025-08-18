Закрыть
Диетолог рассказала, сколько чашек кофе можно пить без вреда для здоровья

09:00, 18 августа, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#здоровье\n#советы
Источник фото: Dani на Unsplash
Российский диетолог Татьяна Селезнева рекомендует употреблять не более двух чашек натурального кофе в день. По ее словам, превышение этой нормы может негативно сказаться на самочувствии. Об этом сообщает «МИР 24».

Специалист предупредила, что после 16:00 лучше отказаться от крепкого кофе, так как это может нарушить сон. Кроме того, напиток может быть вреден в жаркую погоду, если не пить достаточное количество воды.

Как отметила Селезнева в интервью aif.ru, степень вреда кофе не зависит от его вида — будь то эспрессо, латте, американо или раф. Главное — общее количество выпитого за день.

Эксперт советует соблюдать умеренность, чтобы наслаждаться любимым напитком без риска для здоровья.

