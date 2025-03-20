Ижевск. Удмуртия. В январе-феврале 2025 года на территории Удмуртии зарегистрирован 31 случай «мышиной лихорадки». Уровень заболеваемости составил 2,16 случая на 100 тысяч жителей, что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Случаи заражения отмечены в 13 муниципальных образованиях региона: в 11 сельских районах (Алнашский, Воткинский, Дебесский, Завьяловский, Кизнерский, Малопургинский, Селтинский, Сюмсинский, Увинский, Шарканский, Якшур-Бодьинский) и двух городах (Ижевск, Сарапул).

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Сюмсинском и Селтинском районах, где показатели заболеваемости оказались самыми высокими. Специалисты продолжают мониторить ситуацию и напоминают о необходимости соблюдения мер профилактики.