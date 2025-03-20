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За два месяца 2025 года в Удмуртии выявлен 31 случай «мышиной лихорадки»

17:10, 20 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
За два месяца 2025 года в Удмуртии выявлен 31 случай «мышиной лихорадки»
17:10, 20 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
38
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ГЛПС\n#мышиная лихорадка\n#здоровье
Источник фото: Unsplash.com
38
0

Уровень заболеваемости соответствует аналогичному периоду прошлого года.

Ижевск. Удмуртия. В январе-феврале 2025 года на территории Удмуртии зарегистрирован 31 случай «мышиной лихорадки». Уровень заболеваемости составил 2,16 случая на 100 тысяч жителей, что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. 

Случаи заражения отмечены в 13 муниципальных образованиях региона: в 11 сельских районах (Алнашский, Воткинский, Дебесский, Завьяловский, Кизнерский, Малопургинский, Селтинский, Сюмсинский, Увинский, Шарканский, Якшур-Бодьинский) и двух городах (Ижевск, Сарапул).

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Сюмсинском и Селтинском районах, где показатели заболеваемости оказались самыми высокими. Специалисты продолжают мониторить ситуацию и напоминают о необходимости соблюдения мер профилактики.

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17:10, 20 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
38
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ГЛПС\n#мышиная лихорадка\n#здоровье