В Удмуртии хирургам ГКБ №6 удалось спасти от инвалидности бойца СВО

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске хирурги-травматологи Городской клинической больницы №6 смогли спасти и восстановить кисть бойца СВО после тяжёлого ранения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Ранение кисти боец получил летом 2024 года – осколок пробил кость и сухожилия. Рука не двигалась, мужчине даже предлагали ампутировать её.

За восстановление руки взялись хирурги-травматологи ижевской ГКБ №6. Они смогли восстановить функцию пальцев, сохранить суставы и сухожилия, а также выполнили микрохирургическую пластику дефекта кожи.

«После окончательного заживления и восстановления, которое займет около двух месяцев, боец не только сможет пользоваться рукой, но и вернуться к выполнению боевых задач», – рассказал заместитель главного врача ГКБ №6, хирург Михаил Соловьев.

Министр здравоохранения Сергей Багин также напомнил, что на конец 2024 года в больницах Удмуртии получили медицинскую помощь более 1700 участников СВО.