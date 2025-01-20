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В Удмуртии хирургам ГКБ №6 удалось спасти от инвалидности бойца СВО

17:20, 20 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии хирургам ГКБ №6 удалось спасти от инвалидности бойца СВО
17:20, 20 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии\n#СВО\n#операция
Источник фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии
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После восстановления он сможет вернуться к несению службы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске хирурги-травматологи Городской клинической больницы №6 смогли спасти и восстановить кисть бойца СВО после тяжёлого ранения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Ранение кисти боец получил летом 2024 года – осколок пробил кость и сухожилия. Рука не двигалась, мужчине даже предлагали ампутировать её.

За восстановление руки взялись хирурги-травматологи ижевской ГКБ №6. Они смогли восстановить функцию пальцев, сохранить суставы и сухожилия, а также выполнили микрохирургическую пластику дефекта кожи.

«После окончательного заживления и восстановления, которое займет около двух месяцев, боец не только сможет пользоваться рукой, но и вернуться к выполнению боевых задач», – рассказал заместитель главного врача ГКБ №6, хирург Михаил Соловьев.

Министр здравоохранения Сергей Багин также напомнил, что на конец 2024 года в больницах Удмуртии получили медицинскую помощь более 1700 участников СВО.

17:20, 20 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
10
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии\n#СВО\n#операция