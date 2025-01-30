Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2025 году беременных женщин с сахарным диабетом обеспечат системами непрерывного мониторинга глюкозы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

За год системы получат более 300 беременных, которые страдают диабетом 1-2 типа или гестационным диабетом.

Благодаря этим приборам женщины смогут круглые сутки контролировать уровень сахара в крови. При этом им не нужно будет использовать тест-полоски и несколько раз за день прокалывать палец. Раз в две недели пациентке будут устанавливать специальный датчик, информация с которого будет поступать в приложение на телефон.

«Приложение также можно использовать в качестве дневника наблюдения, то есть вносить туда данные о времени приема пищи, о качестве приема пищи, о физической нагрузке. Если пациентка параллельно использует в качестве сахароснижающей терапии инсулинотерапию, также данные о дозах инсулина могут вводиться в дневник самоконтроля этого приложения», — рассказала главный внештатный эндокринолог Минздрава Удмуртии Ирина Маслова.

Около 10% беременных могут страдать от гестационного диабета — когда у не страдающей диабетом женщины во время вынашивания ребёнка повышается уровень сахара в крови. Это состояние может негативно повлиять на малыша.

«Если ребёнок изначально развивается в теле мамы, у которой высокий сахар, это значительно повышает риски возникновения диабета 1 или 2 типа как у мамы, так и у ребёнка. Поэтому необходимо строго контролировать уровень сахара в крови во время беременности», — заявила Ирина Маслова.

Эндокринологи 1 РКБ уже начали устанавливать беременным системы непрерывного мониторинга глюкозы и обучать их пользоваться прибором.