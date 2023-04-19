По Ижевску начал ездить стилизованный трамвай #ПроЗдоровье

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовал информационно-просветительский проект «Трамвай #ПроЗдоровье». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

С 18 апреля на улицах Ижевска можно увидеть стилизованный трамвай, который курсирует по маршруту №12. Он раскрашен по рисунку дизайнера Элеоноры Малиновской «Здоровым быть здорово», который стал победителем республиканского конкурса «Трамвай здоровья».

В салоне общественного транспорта пассажирам включают аудиоинформацию о заботе о здоровье, формировании полезных привычек и отказа от вредных. А на экране для зрителей идут ролики о здоровом образе жизни, диспансеризации и профосмотрах.

Также внутри трамвая расположены информационные стенды, на которых будут меняться выставки, пропагандирующие ЗОЖ и профилактику заболеваний. Сейчас на стендах висят детские рисунки, посвященные здоровью.

«Маршрут №12 — один из самых длинных в Ижевске. Он соединяет район железнодорожного вокзала — «ворота» нашего города — с Центром и восточными микрорайонами. Он перевозит как постоянных пассажиров, так и гостей нашего города. Уверен, всем им будет интересна информация о том, как сохранить свое здоровье», — заявил генеральный директор предприятия «ИжГорЭлектроТранс» Андрей Батов.