Для жителей Удмуртии старше 60 лет введут режим самоизоляции

Вынужденная мера начнет действовать с конца октября.

Ижевск. Удмуртия. Для жителей Удмуртии старше 60 лет с 30 октября вводят режим самоизоляции. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Мера не коснется тех лиц, кто работает в системе здравоохранения, а также тех, чье нахождение на рабочем месте важно для функционирования организации.

Правило будет действовать до особого распоряжения. На это время разрешается выходить из дома только в исключительных случаях — выбросить мусор, прогуляться, купить продукты в ближайшем магазине, обратиться за медпомощью, выгулять питомца или заняться физкультурой.

Как добавил глава, к привычной жизни Удмуртия сможет вернуться, когда снизится число заболевших ковидом, а от коронавируса привьется 80% жителей. В настоящее время прививку поставили около 40% от нужного числа.