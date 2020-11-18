Режим самоизоляции ввели в Удмуртии для пенсионеров, беременных и лиц с хроническими заболеваниями

С 17 ноября им можно выходить только в магазин или на прогулку.

Ижевск. Удмуртия. С 17 ноября в Удмуртии начали действовать новые ограничения для отдельных категорий населения. Распоряжение «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики» опубликовано на сайте главы и правительства Удмуртской Республики.

Со вторника для лиц старше 65 лет, беременных и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, власти ввели режим самоизоляции. Им запрещено выходить из дома, за исключение некоторых случаев.

Покинуть помещение можно в случае обращения за медпомощью или когда существует угроза жизни или здоровью. Разрешены походы в ближайшие магазины, также можно выгуливать домашних животных, выбрасывать мусор, заниматься спортом и просто прогуливаться. Не запрещено следовать на работу и обратно, за исключением тех, кто переведен на «удаленку», находится в отпуске или имеет на руках листок нетрудоспособности.