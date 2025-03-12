Красногорское. Удмуртия. Пенсионерка из Красногорского получила условное наказание за избиение супруга палкой. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

В феврале обвиняемая, находясь дома у односельчан, в ходе конфликта не менее пяти раз ударила 65-летнего мужа деревянной палкой по руке и телу. В результате у мужчины диагностировали закрытый поперечный перелом левой локтевой кости со смещением отломков, что квалифицировали как вред средней тяжести.

Суд лишил женщину свободы на 8 месяцев условно с испытательным сроком 10 месяцев.