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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Избившая мужа палкой пенсионерка из Удмуртии отделалась условкой

13:09, 12 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Избившая мужа палкой пенсионерка из Удмуртии отделалась условкой
13:09, 12 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
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#Красногорское\n#пенсионеры\n#супруги\n#избиение\n#суды
Источник фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
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У мужчины диагностировали закрытый перелом со смещением.

Красногорское. Удмуртия. Пенсионерка из Красногорского получила условное наказание за избиение супруга палкой. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

В феврале обвиняемая, находясь дома у односельчан, в ходе конфликта не менее пяти раз ударила 65-летнего мужа деревянной палкой по руке и телу. В результате у мужчины диагностировали закрытый поперечный перелом левой локтевой кости со смещением отломков, что квалифицировали как вред средней тяжести.

Суд лишил женщину свободы на 8 месяцев условно с испытательным сроком 10 месяцев.

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13:09, 12 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
135
0
#Красногорское\n#пенсионеры\n#супруги\n#избиение\n#суды